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41 минуту назад

Россия примет меры, если страны Запада конфискуют имущество ее граждан

Вечерняя Москва

Россия примет меры, если страны Запада конфискуют имущество ее граждан
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

Россия расширит применение института конфискации и примет аналогичные меры в отношении имущества иностранных резидентов, если страны Запада начнут проводить конфискацию имущества россиян. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в четверг, 28 апреля.

— В случае если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству, — сказал он.

В своем Telegram-канале Клишас отметил, что подобные действия Запада не останутся без ответных мер.

14 апреля стало известно, что США не планирует возвращать активы крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что цель Вашингтона заключается в лучшем использовании средств.

Политика,Джейк Салливан,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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