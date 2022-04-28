Россия примет меры, если страны Запада конфискуют имущество ее граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

Россия расширит применение института конфискации и примет аналогичные меры в отношении имущества иностранных резидентов, если страны Запада начнут проводить конфискацию имущества россиян. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в четверг, 28 апреля.

— В случае если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству, — сказал он.

В своем Telegram-канале Клишас отметил, что подобные действия Запада не останутся без ответных мер.