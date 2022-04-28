Меры поддержки IT-отрасли РФ могут распространить на работников банков

Центробанк России направил письмо в кабмин РФ с предложением распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банковских профильных подразделений, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Банк РФ.

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Кредитные организации - одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности. Чтобы предотвратить возможный переход таких сотрудников в IT-компании, ЦБ РФ предложил распространить на них меры поддержки данного сектора. Письмо с соответствующей инициативой направлено в правительство.

По данным Минцифры, банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юридическое лицо. Отмечается, что ФНС России не станет рассматривать это как уклонение от налогов. При реализации инициативы ЦБ банки смогут самостоятельно решать вопрос о выделении IT-подразделения в новое юрлицо.

Напомним, 2 марта глава государства Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, после чего премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых льготах для отечественных IT-компаний.