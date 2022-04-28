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21 минуту назад

В Госдуме оценили возможное включение России в список спонсоров терроризма

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Решение властей США о внесении России в список стран-спонсоров терроризма будет расцениваться как еще один шаг к прекращению диалога. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

В Госдуме оценили возможное включение РФ в список спонсоров терроризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что такой список, вне зависимости от того, кто его составил, будет фейковым, если на первом месте не окажутся Соединенные Штаты. По словам депутата, «Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории» — «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации).

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма. В то же время он признал, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

Политика,Энтони Блинкен,Адальби Шхагошев,Аль-Каида,Госдума,
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