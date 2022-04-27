Ярошенко заявил, что подвергался пыткам в тюрьмах

Россиянин Константин Ярошенко , которого в среду обменяли на американца Тревора Рида , заявил в эфире телеканала " Россия-1 ", что его здоровье ухудшилось из-за плохого отношения и пыток в американских тюрьмах.

"Конечно, не очень, - сказал Ярошенко, отвечая на вопрос о состоянии здоровья. - Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее".

В среду МИД РФ сообщил об обмене Ярошенко на Рида. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова , состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего, но на родине ему должны оказать всю необходимую медицинскую помощь.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии российская сторона передавала в Вашингтон запросы на выдачу Ярошенко, однако получала отказ.