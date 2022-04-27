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40 минут назад

Ярошенко заявил, что подвергался пыткам в американских тюрьмах и подорвал здоровье

ТАСС

Россиянин Константин Ярошенко, которого в среду обменяли на американца Тревора Рида, заявил в эфире телеканала "Россия-1", что его здоровье ухудшилось из-за плохого отношения и пыток в американских тюрьмах.

Ярошенко заявил, что подвергался пыткам в тюрьмах
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, не очень, - сказал Ярошенко, отвечая на вопрос о состоянии здоровья. - Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее".

В среду МИД РФ сообщил об обмене Ярошенко на Рида. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего, но на родине ему должны оказать всю необходимую медицинскую помощь.

Ярошенко: «Отбыл двенадцать лет ни за что!»

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии российская сторона передавала в Вашингтон запросы на выдачу Ярошенко, однако получала отказ.

Политика,Тревор Рид,Константин Ярошенко,Алексей Тарасов,МИД России,
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