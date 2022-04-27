Оценена вероятность встречи президентов России и Украины на саммите G20

Предполагаемую встречу президентов России и Украины можно назвать самым ожидаемым событием на саммите G20, однако, скорее всего, она не состоится, оценил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

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Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о получении приглашения на саммит от президента Индонезии. О том, какова вероятность российско-украинской встречи, политолог рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

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Главная тема саммита G20

27 апреля появилась информация, что Зеленский получил приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20). Встреча глав государств пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали.

«Неизвестно, что будет к тому времени с украинской государственностью, останется ли Зеленский на своем посту, решится ли он покинуть Киев для длительной зарубежной поездки. Индонезия, как принимающая сторона, хочет выступить в роли миротворца и подарить участникам конфликта взаимоприемлемый повод для проведения переговоров на высшем уровне», — считает Фельдман.

По словам политолога, главной темой саммита станут отношения между Россией и Украиной, а обсуждать их необходимо при участии обеих сторон конфликта. Однако вероятность самой встречи крайне низка.

«У [президента России Владимира] Путина и Зеленского уже имеется негативный опыт общения в "Нормандском формате". Вряд ли они захотят его повторить. Кроме того, в последние время все более очевидным становится кризис международных диалоговых площадок», — поделился своим мнением Фельдман.

Нецелесообразная поездка

При этом политолог не отрицает, что российское руководство может счесть всю поездку на G20 нецелесообразной. Причиной этому способен послужить состав саммита «Большой двадцатки» — из стран НАТО и азиатских союзников США. При этом обсудить политические вопросы со своими союзниками Путин сможет на другой встрече глав государств.

«Более плодотворно пообщаться с коллегами из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР или Саудовской Аравии президент России сможет на саммите БРИКС, который пройдет в Пекине осенью 2022 года», — заключил Фельдман.