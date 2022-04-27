Володин отреагировал на возбуждение против него дела на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возбуждении Генпрокуратурой Украины уголовного дела против него и 418 депутатов нижней палаты парламента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его мнению, украинцев необходимо спасать от такого генпрокурора.

Володин напомнил, что ему и 418 депутатам предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность.

«Граждан Украины необходимо спасать от такого Генпрокурора. Страна потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Украиной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался? Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьем. Ноль реакции», — написал Володин.

По его мнению, все творящееся на Украине беззаконие происходит при попустительстве «такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны».

Также Володин подчеркнул, что Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным и суверенным государством без нацистской идеологии.