Гендиректор СМИ2 подтвердил блокировку ресурса в Латвии

Власти Латвии заблокировали российский новостной агрегатор СМИ2. Информацию о блокировке подтвердил РИА «Новости» генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов.
27 апреля Латвийский национальный совет по электронным СМИ внес сайт российского новостного агрегатора СМИ2 в список запрещенных доменов, соответствующая публикация размещена на сайте совета.
«Вчера выяснилось, что нас заблокировали в Латвии, причем в черный список мы попали дважды. Якобы за распространение недостоверного контента про Украину», - сказал Белоусов.
Он назвал попадание в реестр «очень почетным». По словам Белоусова, это значит, что проект находится «на верном пути».
«Мы в любом случае найдем способ донести и до жителей Латвии, и до жителей Украины российские новости», - пообещал гендиректор СМИ2.
СМИ2 - российский новостной агрегатор, принадлежит холдингу E-generator. В конце марта домен СМИ2 был заблокирован на территории Украины.