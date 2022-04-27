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15 минут назад

Гендиректор СМИ2 подтвердил блокировку ресурса в Латвии

Вероника Полынина

Власти Латвии заблокировали российский новостной агрегатор СМИ2. Информацию о блокировке подтвердил РИА «Новости» генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов.

Гендиректор СМИ2 подтвердил блокировку ресурса в Латвии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

27 апреля Латвийский национальный совет по электронным СМИ внес сайт российского новостного агрегатора СМИ2 в список запрещенных доменов, соответствующая публикация размещена на сайте совета.

«Вчера выяснилось, что нас заблокировали в Латвии, причем в черный список мы попали дважды. Якобы за распространение недостоверного контента про Украину», - сказал Белоусов.

Он назвал попадание в реестр «очень почетным». По словам Белоусова, это значит, что проект находится «на верном пути».

«Мы в любом случае найдем способ донести и до жителей Латвии, и до жителей Украины российские новости», - пообещал гендиректор СМИ2.

СМИ2 - российский новостной агрегатор, принадлежит холдингу E-generator. В конце марта домен СМИ2 был заблокирован на территории Украины.

Политика,Юрий Белоусов,
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