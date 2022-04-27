Против Володина и депутатов Госдумы завели дело на Украине

В сообщении говорится, что уголовное дело по соответствующей статье было возбуждено не только в отношении спикера российского парламента, но и 418 депутатов, которые «поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик».