Путин: наши солдаты предотвратили реальную опасность

Все задачи спецоперации России на Украине обязательно будут выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей, передает ТАСС.

«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», - сказал Путин.

По его словам, «нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной», российская армия предупредила масштабный конфликт, который мог развернуться на российской территории, «но уже по чужим сценариям».

Путин подчеркнул, что «такая самостоятельная, большая, даже огромная» Россия не нужна силам, которые всегда проводили курс на ее сдерживание.

«Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», - резюмировал глава государства.