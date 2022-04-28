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1 час назад

Правительство: посол Японии Кодзуки не будет выслан из России

RT на русскомиещё 9

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки не входит в число восьми японских дипломатических работников, высылаемых из России по решению российского МИД, заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Правительство: посол Японии Кодзуки не будет выслан из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки», — приводит ТАСС слова Мацуно на пресс-конференции.

Ранее руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала от восьми японских дипломатов покинуть страну до 10 мая.

12 апреля Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.

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