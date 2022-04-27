Путин: оппонентам РФ не нужна такая большая страна, как Россия

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность", - сказал президент.