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1 час назад

Путин уверен, что оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия

ТАСС

Оппонентам России в мире просто не нужна такая самостоятельная и большая страна, как РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в среду.

Путин: оппонентам РФ не нужна такая большая страна, как Россия
Фото: ТАССТАСС

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность", - сказал президент.

Политика,Владимир Путин,
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