Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии

«Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», - отмечается в сообщении.