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1 час назад

Россия объявила о высылке трех норвежских дипломатов

Алиса Селезнёва

Послу Норвегии в России вручена нота о высылке трех норвежских дипломатов на основе принципа взаимности. Об этом говорится сообщении на сайте МИД РФ.

Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным ведомства, посол Королевства Норвегия Руне Ресаланн был вызван в МИД России сегодня.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», - отмечается в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что такая политика норвежских властей «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».

«Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности «persona non grata» трех дипломатов посольства Норвегии в Москве», - пояснили в ведомстве.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Словения, Португалия, Греция, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория, Япония и Финляндия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на недружественные шаги зарубежных государств. Она также заверила, то высланные российские дипломаты будут трудоустроены.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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