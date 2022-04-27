Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии

Послу Норвегии в России вручена нота о высылке трех норвежских дипломатов на основе принципа взаимности. Об этом говорится сообщении на сайте МИД РФ.
По данным ведомства, посол Королевства Норвегия Руне Ресаланн был вызван в МИД России сегодня.
«Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», - отмечается в сообщении.
В МИД России подчеркнули, что такая политика норвежских властей «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».
«Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности «persona non grata» трех дипломатов посольства Норвегии в Москве», - пояснили в ведомстве.
Ранее о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Словения, Португалия, Греция, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория, Япония и Финляндия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на недружественные шаги зарубежных государств. Она также заверила, то высланные российские дипломаты будут трудоустроены.