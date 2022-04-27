Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к властям страны с призывом предоставить бизнесу возможность свободно развиваться. Об этом сообщает ТАСС.
Она также просит региональные парламенты проследить за данным вопросом.
«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», - подчеркнула спикер Совфеда на заседании Совета законодателей в среду.
Она отметила предприимчивость российского народа. Матвиенко обратила внимание на то, что гражданам нельзя мешать развиваться в стране.
«Дайте им возможность [развиваться]. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста», - отметила спикер Совфеда.
Она призвала содействовать предпринимателям и предоставлять стартовый капитал.
«Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», - подытожила Матвиенко.
Накануне, 26 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти РФ обсудят новый набор предложений по поддержке экономики и снижению регуляторной нагрузки.