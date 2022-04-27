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1 час назад

Матвиенко пригрозила выйти с плакатом ради свободы бизнеса

Лера Букина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к властям страны с призывом предоставить бизнесу возможность свободно развиваться. Об этом сообщает ТАСС.

Она также просит региональные парламенты проследить за данным вопросом.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», - подчеркнула спикер Совфеда на заседании Совета законодателей в среду.

Она отметила предприимчивость российского народа. Матвиенко обратила внимание на то, что гражданам нельзя мешать развиваться в стране.

«Дайте им возможность [развиваться]. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста», - отметила спикер Совфеда.

Она призвала содействовать предпринимателям и предоставлять стартовый капитал.

«Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», - подытожила Матвиенко.

Накануне, 26 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти РФ обсудят новый набор предложений по поддержке экономики и снижению регуляторной нагрузки.

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