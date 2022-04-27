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36 минут назад

Лавров сообщил о подготовке саммита Россия - Африка

ТАСС

Саммит Россия - Африка готовится, разрабатываются конкретные организационные аспекты, странам необходимо найти удобное для всех решение по времени и форме его проведения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Лавров сообщил о подготовке саммита Россия - Африка
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"Саммит Россия - Африка готовится. Это будет уже вторая встреча в верхах, первая состоялась в 2019 году в Сочи. И сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем конкретные организационные аспекты, которые позволят нам уже объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита. <...> Мы должны найти время и форму, которые будут удобны для всех глав государств", - сказал руководитель российского дипведомства.

Лавров отметил, что направления взаимодействия Москвы с африканскими странами были определены на сочинском саммите.

"Это и политический диалог, и сотрудничество в экономике, в инвестиционной сфере, гуманитарные связи, образовательные контакты", - перечислил он.

Глава МИД отдельно отметил, что в российских вузах обучается огромное число студентов из стран Африки, также стороны взаимодействуют в решениях проблем африканского континента.

Политика,Сергей Лавров,
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