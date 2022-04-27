Лавров сообщил о подготовке саммита Россия - Африка

"Саммит Россия - Африка готовится. Это будет уже вторая встреча в верхах, первая состоялась в 2019 году в Сочи. И сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем конкретные организационные аспекты, которые позволят нам уже объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита. <...> Мы должны найти время и форму, которые будут удобны для всех глав государств", - сказал руководитель российского дипведомства.