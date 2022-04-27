Лавров сообщил о подготовке саммита Россия - Африка

Саммит Россия - Африка готовится, разрабатываются конкретные организационные аспекты, странам необходимо найти удобное для всех решение по времени и форме его проведения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.
"Саммит Россия - Африка готовится. Это будет уже вторая встреча в верхах, первая состоялась в 2019 году в Сочи. И сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем конкретные организационные аспекты, которые позволят нам уже объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита. <...> Мы должны найти время и форму, которые будут удобны для всех глав государств", - сказал руководитель российского дипведомства.
Лавров отметил, что направления взаимодействия Москвы с африканскими странами были определены на сочинском саммите.
"Это и политический диалог, и сотрудничество в экономике, в инвестиционной сфере, гуманитарные связи, образовательные контакты", - перечислил он.
Глава МИД отдельно отметил, что в российских вузах обучается огромное число студентов из стран Африки, также стороны взаимодействуют в решениях проблем африканского континента.