Медведев рассказал о готовности «изострить сверкающий меч»

России приходится готовиться «изострить сверкающий меч» и мстить врагам. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Так политик отреагировал якобы имеющие место попытки «натовских лидеров» втянуть в противостояние с Россией христианских иерархов. По словам Медведева, со временем история покажет, кто был истинным хранителем христианских ценностей, но для этого России придется пройти нелегкий путь.
«Приходится действовать так, как сказано во Второзаконии: "Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам"», — заявил Медведев.