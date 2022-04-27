Медведев рассказал о готовности «изострить сверкающий меч»

России приходится готовиться «изострить сверкающий меч» и мстить врагам. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев .

Так политик отреагировал якобы имеющие место попытки «натовских лидеров» втянуть в противостояние с Россией христианских иерархов. По словам Медведева, со временем история покажет, кто был истинным хранителем христианских ценностей, но для этого России придется пройти нелегкий путь.