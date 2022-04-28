Лавров и глава МИД Сирии обсудили актуальные международные вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили в четверг по телефону актуальные международные вопросы, в том числе спровоцированный Западом кризис на Украине и его последствия. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
"Министры обсудили актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на спровоцированный коллективным Западом украинский кризис и его глобальные последствия. Лавров выразил признательность за твердую позицию Дамаска в поддержку решительных действий России и солидарность с ее внешнеполитическим курсом, направленным на отстаивание миропорядка, основанного на Уставе ООН", - отметили в дипведомстве.
Кроме того, Лавров и Микдад осудили "порочную и опасную" практику нанесения Израилем авиаударов по территории арабской республики.
"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили порочную и опасную практику нанесения Израилем авиаударов по территории САР (Сирийской Арабской Республики). Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью четверых сирийских военнослужащих в результате очередной неспровоцированной израильской атаки в ночь на 27 апреля", - говорится в сообщении.