Лавров и глава МИД Сирии обсудили актуальные международные вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили в четверг по телефону актуальные международные вопросы, в том числе спровоцированный Западом кризис на Украине и его последствия. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.