В Кремле прокомментировали выход РФ из туристской организации ООН

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) не окажет влияния на развитие этой отрасли в стране, пишет РИА Новости.

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Сегодня Всемирная туристская организация ООН заявила о том, что Россия объявила о выходе из нее. Страна должна пройти необходимые процедуры, которые займут год, но приостановка членства начинается сразу, пояснили в ЮНВТО.

В Кремле отметили, что это решение не окажет влияния на туристическую отрасль в России.

«Особенно по внутреннему туризму она продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос - уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены», - пояснил Дмитрий Песков.

В состав ЮНВТО входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. 2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.