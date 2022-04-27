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1 час назад

Песков ответил на обвинения главы Еврокомиссии в шантаже

Лера Букина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа страны Евросоюза шантажом. Об этом сообщает «Прайм».

Песков ответил на обвинения главы Еврокомиссии в шантаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком, остается привержена своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были в указе президента, необходимость новой методики была вызвана недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора в отношении нас, необходимость была продиктована тем, что у нас, говоря по-русски, украли значительную сумму наших резервов. И это все потребовало новую систему оплаты. Никакого шантажа нет, все было заблаговременно доведено до покупателей. С таким определением мы не согласны», — подчеркнул Песков.

Ранее «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неоправданным и неприемлемым заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Евросоюз. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение «Газпромом» поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.

Политика,Кирил Петков,Дмитрий Песков,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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