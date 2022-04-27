Песков ответил на обвинения главы Еврокомиссии в шантаже

«Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком, остается привержена своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были в указе президента, необходимость новой методики была вызвана недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора в отношении нас, необходимость была продиктована тем, что у нас, говоря по-русски, украли значительную сумму наших резервов. И это все потребовало новую систему оплаты. Никакого шантажа нет, все было заблаговременно доведено до покупателей. С таким определением мы не согласны», — подчеркнул Песков.