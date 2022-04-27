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1 час назад

В Кремле оценили заявление Киева о захвате Приднестровья

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «достаточно провокационным» заявление советник офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что ВСУ могут захватить Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отреагировали на заявление Арестовича о контроле над Приднестровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать», - заявил Песков журналистам на просьбу оценить слова украинской стороны.

Ранее Алексей Арестович заявил, что в случае обращения Молдавии, Киев готов взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По его словам, у ВСУ достаточно для этого сил.

Напомним, за последние дни в Приднестровье произошло несколько терактов. Были атакованы здание министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности.

В Киеве заявили о готовности взять под контроль Приднестровье

Ранее МВД Приднестровья подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

Политика,Алексей Арестович,Дмитрий Песков,
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