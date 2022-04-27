В Кремле отреагировали на заявление Арестовича о контроле над Приднестровьем

Кремль считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

В понедельник и вторник, по данным властей ПМР, на ее территории были совершены три террористических акта. Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе. О жертвах не сообщается.