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24 минуты назад

Песков назвал "достаточно провокационным" заявление Арестовича о Приднестровье

ТАСС

Кремль считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на заявление Арестовича о контроле над Приднестровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

В Киеве заявили о готовности взять под контроль Приднестровье

В понедельник и вторник, по данным властей ПМР, на ее территории были совершены три террористических акта. Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе. О жертвах не сообщается.

Президент Молдавии Майя Санду возложила ответственность за теракты на "заинтересованные в дестабилизации силы" внутри Приднестровья. Со своей стороны лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, ссылаясь на предварительные результаты расследования, заявил, что диверсии были произведены с территории Украины, и попросил у Киева содействия в расследовании.

Политика,Алексей Арестович,Вадим Красносельский,Дмитрий Песков,
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