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9 минут назад

Россия ответила Британии на санкции против депутатов

Елена Прошина

В качестве ответных мер Россия вводит персональные санкции в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Россия ответила на британские санкции против депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Великобритания внесла в расширенный список депутатов Госдумы РФ. На это Россия ввела личные санкции в отношении членов Палаты общин парламента

«В ответ на принятое 11 марта 2022 года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента», - говорится в сообщении МИД.

В документе указывается, что лица, внесенные в список, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона. Они способствуют безосновательному нагнетанию «русофобской истерии в Великобритании». Среди попавших под российские санкции значится и спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США продолжают рассматривать возможность введения новых антироссийских санкций. Она подчеркнула, что никто не защищен от американских санкций.

Политика,МИД России,Парламент Великобритании,Администрация США,Госдума,
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