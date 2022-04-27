Россия ответила на британские санкции против депутатов

В качестве ответных мер Россия вводит персональные санкции в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

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Ранее Великобритания внесла в расширенный список депутатов Госдумы РФ. На это Россия ввела личные санкции в отношении членов Палаты общин парламента

«В ответ на принятое 11 марта 2022 года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента», - говорится в сообщении МИД.

В документе указывается, что лица, внесенные в список, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона. Они способствуют безосновательному нагнетанию «русофобской истерии в Великобритании». Среди попавших под российские санкции значится и спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл.