МИД России вводит ответные меры в отношении британских парламентариев

МИД России объявил о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Это решение принято в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Государственной Думы .

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию , принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснило Министерство иностранных дел.

В Москве подчеркнули, что «враждебная риторика и надуманные обвинения», звучащие из уст британских парламентариев, потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и её международную изоляцию, а также используются противниками «взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».