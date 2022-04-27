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29 минут назад

МИД России объявил о введении ответных мер в отношении 287 британских парламентариев

RT на русском

МИД России объявил о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Это решение принято в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Государственной Думы.

МИД России вводит ответные меры в отношении британских парламентариев
Фото: EPAEPA

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснило Министерство иностранных дел.

В Москве подчеркнули, что «враждебная риторика и надуманные обвинения», звучащие из уст британских парламентариев, потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и её международную изоляцию, а также используются противниками «взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».

Политика,МИД России,Парламент Великобритании,Госдума,
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