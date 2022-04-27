Россия ответила на британские санкции против депутатов

Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании в ответ на британские санкции в отношении депутатов Госдумы РФ . Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД России .

"В ответ на принятое 11 марта 2022 года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента", - говорится в тексте.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании", - добавили в министерстве.

Как указали в российском МИД, враждебная риторика и надуманные обвинения со стороны британских парламентариев потворствуют курсу Лондона на демонизацию Москвы и ее международную изоляцию, а также используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества.