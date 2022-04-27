В Кремле прояснили ситуацию со встречей Путина и Макрона

В Кремле ответили на вопрос о том, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Макрон заявил в телеэфире, что не исключает своих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах, поскольку необходимо продолжать попытки наладить диалог с российской стороной. Путин в свою очередь направил поздравительную телеграмму Макрону, когда стало известно о его победе в голосовании.
«Пока нет таких планов», — заявили в пресс-службе президента России на вопрос о встрече с президентом Франции.
Ранее Макрон также заявлял о необходимости продолжать переговоры с Путиным ради «сохранения жизней».