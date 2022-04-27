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55 минут назад

В Кремле прояснили ситуацию со встречей Путина и Макрона в России

Газета.Ru

В Кремле ответили на вопрос о том, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кремле прояснили ситуацию со встречей Путина и Макрона
Фото: Thibault Camus/APThibault Camus/AP

До этого Макрон заявил в телеэфире, что не исключает своих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах, поскольку необходимо продолжать попытки наладить диалог с российской стороной. Путин в свою очередь направил поздравительную телеграмму Макрону, когда стало известно о его победе в голосовании.

«Пока нет таких планов», — заявили в пресс-службе президента России на вопрос о встрече с президентом Франции.

Макрон заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным

Ранее Макрон также заявлял о необходимости продолжать переговоры с Путиным ради «сохранения жизней».

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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