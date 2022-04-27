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1 час назад

Собчак предложили исключить из партии «Гражданская инициатива»

Алиса Селезнёва

Московское отделение предложило федеральному руководству «Гражданской инициативы» исключить телеведущую Ксению Собчак из партии за «нанесение репутационного ущерба». Об этом пишет URA.RU.

Собчак предложили исключить из партии «Гражданская инициатива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в партии отметили, что Ксения Собчак с 2019 года не участвует в финансировании «Гражданской инициативы», несмотря на то, что сохраняет место в ее руководстве.

В 2018 году Ксения Собчак принимала участие в выборах президента России от партии «Гражданская инициатива». По итогам голосования журналистка заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов.

Ранее появилась информация о покупке Собчак апартаментов в ОАЭ. Стоимость недвижимости в 120 кв. м оценивается в 60 млн рублей. Квартира с двумя спальнями находится в премиальном жилом комплексе в центре Дубая, откуда открывается вид на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны.

Сама Собчак эту информацию подтвердила, однако уточнила, что жить там не собирается. Квартира, по ее словам, куплена для инвестиций. Телеведущая призналась, что около 30% своих активов инвестировала в недвижимость.

Политика,Ксения Собчак,
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