Собчак предложили исключить из партии «Гражданская инициатива»

Московское отделение предложило федеральному руководству «Гражданской инициативы» исключить телеведущую Ксению Собчак из партии за «нанесение репутационного ущерба». Об этом пишет URA.RU.

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По данным издания, в партии отметили, что Ксения Собчак с 2019 года не участвует в финансировании «Гражданской инициативы», несмотря на то, что сохраняет место в ее руководстве.

В 2018 году Ксения Собчак принимала участие в выборах президента России от партии «Гражданская инициатива». По итогам голосования журналистка заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов.

Ранее появилась информация о покупке Собчак апартаментов в ОАЭ. Стоимость недвижимости в 120 кв. м оценивается в 60 млн рублей. Квартира с двумя спальнями находится в премиальном жилом комплексе в центре Дубая, откуда открывается вид на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны.