Москалькова ответила на обвинения в принудительном вывозе украинцев в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала заявления украинских властей о положении беженцев в России. Она опровергла информацию, что граждане Украины находятся в РФ в положении рабов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, на Украине раскручивается тема принудительного привоза беженцев на территорию России и принудительного размещения их в пунктах временного проживания.

«Одна из представителей украинской стороны, отвечая на вопрос корреспондента, почему же эти люди не могут протестовать против того, что их принудительно размещают, заявила, что у них "нет средств коммуникации, они находятся вдали от цивилизационного пространства и фактически в состоянии рабов". Совершенно ответственно заявляю, что это ложь, что это очередная провокация», - заявила Москалькова.

Она также добавила, что встречалась с уполномоченным верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ. По ее словам, после посещения пункта временного размещения представитель организации рассказал, что «нет никаких оснований считать, что тема имеет право на существование».

Москалькова добавила, что каждый беженец из Украины получает бесплатную юридическую помощь и может в любой момент покинуть пункт временного размещения – уехать в другую страну, обратно на родину или к родственникам.