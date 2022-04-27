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49 минут назад

Российские дипломаты не сочли Китай союзником России

Говорит Москва

Между Москвой и Пекином нет соответствующих договорённостей.

Российские дипломаты отказались считать Китай союзником России
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS

Однако сейчас Россия и Китай начали сближаться, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«Китай не является нашим союзником. У нас нет союзных отношений с Китаем и, по-моему, таких планов у нас нет, если только нас не подтолкнут к этому американский империализм, он, по-моему, старается больше всех, чтобы мы дружили. С Китаем у нас очень хорошие, у нас таких отношений никогда не было, даже в советский период, они разноплановые. Но это страна очень большая, со своими собственными интересами. Она где-то нам сочувствует, но за основу берёт не сочувствие или какие-то братские связи, а за основу берёт свои интересы, как они в данный момент понимаются. Это нормально».

Оценена способность Китая помочь российской экономике

Россия и Китай за десятилетия проделали «огромный путь по сближению», добавил Бакланов. Сейчас у Москвы нет планов для построения союзнических отношений с Пекином, рассказал дипломат.

Ранее Китай выступил за переговоры между РФ и Украиной без участия третьих стран. В МИДе азиатского государства заявили, что предлагают сторонам прекратить боевые действия.

Политика,Андрей Бакланов,
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