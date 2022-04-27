Российские дипломаты отказались считать Китай союзником России

«Китай не является нашим союзником. У нас нет союзных отношений с Китаем и, по-моему, таких планов у нас нет, если только нас не подтолкнут к этому американский империализм, он, по-моему, старается больше всех, чтобы мы дружили. С Китаем у нас очень хорошие, у нас таких отношений никогда не было, даже в советский период, они разноплановые. Но это страна очень большая, со своими собственными интересами. Она где-то нам сочувствует, но за основу берёт не сочувствие или какие-то братские связи, а за основу берёт свои интересы, как они в данный момент понимаются. Это нормально».