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37 минут назад

Захарова сравнила поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью»

Вечерняя Москва

Поставки вооружений на Украину со стороны стран Запада стали «адской каруселью» и реализуются с целью продолжения кровопролития на Украине. Об этом в среду, 27 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития, — отметила представитель МИД, чьи слова приводит радио Sputnik.

До этого дипломат заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

Зеленский заявил об отправке в Киев «того оружия, о котором просили»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политика,Видео,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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