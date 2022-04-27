Захарова заявила о «кровавом козыре» в рукаве Зеленского

Киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали» и воспринимает их как «козырь в рукаве». Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР. При этом президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее.

В Минобороны не раз обращались к властям Украины с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь» и заявляли о готовности создать гумкоридоры для их беспрепятственного выхода. Также в Минобороны гарантировали жизнь и достойное обращение сдавшимся украинским военнослужащим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что для киевского режима люди, находящиеся на «Азовстали» являются кровавым козырем.

«Первое – ни в коем случае с позиции киевского режима нельзя допустить, чтобы они вышли. Второе – нужно максимально тянуть время для того, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат», - пояснила она.

Представитель МИД России обратила внимание на то, что власти Украины скрывают информацию о том, что украинские военные уже больше недели могут покинуть территорию комбината с гарантированным обеспечением прав, сохранением жизни, оказанием помощи нуждающимся, а также никак не собираются договариваться о каких-либо гарантиях для находящихся в «Азовстали».