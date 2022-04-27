В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
41 минуту назад

Захарова оценила отношение Киева к эвакуации людей с «Азовстали»

Алиса Селезнёва

Киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали» и воспринимает их как «козырь в рукаве». Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила о «кровавом козыре» в рукаве Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР. При этом президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее.

В Минобороны не раз обращались к властям Украины с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь» и заявляли о готовности создать гумкоридоры для их беспрепятственного выхода. Также в Минобороны гарантировали жизнь и достойное обращение сдавшимся украинским военнослужащим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что для киевского режима люди, находящиеся на «Азовстали» являются кровавым козырем.

«Первое – ни в коем случае с позиции киевского режима нельзя допустить, чтобы они вышли. Второе – нужно максимально тянуть время для того, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат», - пояснила она.

Представитель МИД России обратила внимание на то, что власти Украины скрывают информацию о том, что украинские военные уже больше недели могут покинуть территорию комбината с гарантированным обеспечением прав, сохранением жизни, оказанием помощи нуждающимся, а также никак не собираются договариваться о каких-либо гарантиях для находящихся в «Азовстали».

«Киевский режим дает команду ровно противоположную. Нужно делать все, чтобы иметь вот такой, – как считает, видимо, Зеленский, – козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании вот такую карту, которую можно бесконечно разыгрывать», - констатировала она.

Политика,Мария Захарова,Сергей Шойгу,Владимир Путин,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители