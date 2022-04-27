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23 минуты назад

Путин поздравил президента ЮАР с Днем свободы

ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с Днем свободы, отметив динамичное развитие отношений между двумя странами и налаженный политический диалог. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Путин поздравил президента ЮАР с Днем свободы
Фото: ТАССТАСС

"Отношениям между РФ и ЮАР динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу дает координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних структур", - говорится в послании Путина.

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных связей двух государств, отметив, что это отвечает интересам обоих народов и "идет в русле упрочения международной безопасности и стабильности".

Глава российского государства пожелал президенту ЮАР здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.

День свободы - национальный праздник Южно-Африканской Республики. 27 апреля 1994 года после ликвидации режима апартеида в стране впервые прошли всеобщие демократические выборы.

Политика,В мире,Владимир Путин,БРИКС,ООН,
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