Путин поздравил президента ЮАР с Днем свободы

Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с Днем свободы, отметив динамичное развитие отношений между двумя странами и налаженный политический диалог. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Отношениям между РФ и ЮАР динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу дает координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних структур", - говорится в послании Путина.

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных связей двух государств, отметив, что это отвечает интересам обоих народов и "идет в русле упрочения международной безопасности и стабильности".

Глава российского государства пожелал президенту ЮАР здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.