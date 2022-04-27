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48 минут назад

Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского

Lenta.ru

Киевские власти и лично президент Украины Владимир Зеленский намерены манипулировать ситуацией вокруг мариупольского завода «Азовсталь» и воспринимают сообщения о наличии там гражданских и сложной гуманитарной ситуации как козырь в рукаве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — рассказала дипломат.

По ее мнению, Зеленский собирается разыгрывать этот «страшный и кровавый козырь бесконечное количество раз».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удерживание мирного населения Вооруженными силами Украины (ВСУ) на «Азовстали» является преступлением. «Это просто преступление — удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье "Азовстали"», — рассказал глава государства.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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