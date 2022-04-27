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14 минут назад

Володин призвал законодателей усиливать безопасность страны и рост благосостояния людей

ТАССиещё 1

Российский парламентаризм обладает уникальным опытом развития, законодателям важно принимать решения, направленные на усиление безопасности государства и повышение качества жизни граждан. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня российского парламентаризма.

Володин поздравил Госдуму с днем парламентаризма
Фото: ТАССТАСС

"С первого заседания Государственной думы 27 апреля 1906 года началось становление парламентаризма как института законодательной власти на основе традиций народного представительства, зародившихся еще в Древней Руси", - говорится в поздравлении, опубликованном в среду на сайте палаты.

Володин отметил, что "у российского парламентаризма многовековая история и уникальный опыт развития".

"Сегодня, опираясь на поддержку наших граждан, законодателям важно принимать эффективные решения, направленные на обеспечение безопасности государства и повышение качества жизни людей", - указал он.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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