Володин поздравил Госдуму с днем парламентаризма

Российский парламентаризм обладает уникальным опытом развития, законодателям важно принимать решения, направленные на усиление безопасности государства и повышение качества жизни граждан. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня российского парламентаризма.
"С первого заседания Государственной думы 27 апреля 1906 года началось становление парламентаризма как института законодательной власти на основе традиций народного представительства, зародившихся еще в Древней Руси", - говорится в поздравлении, опубликованном в среду на сайте палаты.
Володин отметил, что "у российского парламентаризма многовековая история и уникальный опыт развития".
"Сегодня, опираясь на поддержку наших граждан, законодателям важно принимать эффективные решения, направленные на обеспечение безопасности государства и повышение качества жизни людей", - указал он.