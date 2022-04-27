Демонтаж монумента дружбы народов в Киеве сняли на видео

В Киеве демонтировали монумент под Аркой дружбы народов, установленный в ознаменование воссоединения Украины с Россией . Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах можно увидеть, как памятник поднимают с помощью крана. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко сделано это было «не без труда».

Стоит отметить, что скульптура двух рабочих была установлена в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с Россией». Сообщается, что вторую скульптурную композицию из красного гранита пока закроют и со временем тоже демонтируют. А саму арку оставят, но подсветят цветами украинского флага.