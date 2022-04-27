МИД РФ: Cанкционное давление на РФ основано на лжи и лицемерии

Санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии, Москва призывает к справедливому экономическому миропорядку. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая по видеосвязи на Форуме Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.
"Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии, - сказал Панкин. - Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка".