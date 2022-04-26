«Там ситуация сложная и трагическая». Путин — о действиях российских военных в Мариуполе

26 апреля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Российский лидер отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Он также утверждает, что РФ имела право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь. По его словам, специальная военная операция началась «в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча российского президента с генсеком ООН продолжалась около часа, она частично прошла в формате один на один, сообщил во вторник заместитель представителя Гутерриша Фархан Хак. Пресс-служба главы российского государства опубликовала стенограмму беседы.

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Что сказал Путин

«Уважаемый господин Генеральный секретарь! Я очень рад Вас видеть. Россия как одна из стран – основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала эту универсальную организацию. Мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде: другой такой организации в международном сообществе нет.

И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана, намерены это делать в будущем».

В документе, опубликованном по итогам встречи, также сказано, что российская сторона «с удивлением смотрит на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным или претендует на исключительные права, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций значится, что все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. Я думаю, что это сродни тому, что у нас написано и значится в Библии: там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом. Поэтому очень странно звучат идеи о том, что кто-то претендует на какую-то исключительность».

По словам Путина, Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР с целью прекращения геноцида людей в Донбассе.

«После того, как власти Киева фактически публично, устами первых лиц государства, заявили, что они не намерены выполнять Минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — цитирует его ТАСС.

Путин не согласился со словами Гутерриша о «вторжении» РФ на Украину.

Он также указал, что у России было право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь. Российский лидер напомнил о решении Международного суда ООН по Косово. В нем было сказано, что при реализации права на самоопределение государство не обязано обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны, на территории которого они располагались ранее. По аналогии с этим и республики Донбасса могли объявить о своем суверенитете, «потому что прецедент создан», а Россия могла их признать, отметил президент РФ.

«Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косова. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции.

И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН», — утверждает Путин.

Москва не отказывается вести переговоры с Киевом и рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке, добавил он.

«Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке — мы ведем переговоры, не отказываемся от них», — пояснил российский президент.

Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на уровне глав государств, но без договоренностей по безопасности решений не достичь, констатировал он.

Путин также заявил, что на переговорах в Стамбуле «удалось добиться достаточно серьезного прорыва», но после достижения определенных договоренностей, при перспективах продолжения диалога, Россия, по словам Путина, «столкнулась с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения».

И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась», — сказал он.

Минские договоренности были попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением, добавил Путин, напомнив, что «после очередной неудачной попытки киевских властей решить эту проблему военным путем мы вышли на подписание соглашений в Минске».

«Это попытка мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но, к сожалению для нас, в течение восьми лет люди, которые там проживают, оказались в блокаде — и власти в Киеве публично объявили о том, что они организуют блокаду этой территории, не постеснялись этого, так и сказали, что это блокада, хотя первоначально отказывались от этого, и они продолжали военное давление», — отметил глава государства.

По его словам, проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года.