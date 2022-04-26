Путин поспорил с генсеком ООН о республиках Донбасса

Президент России Владимир Путин поспорил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о Косово и республиках Донбасса. Как сообщает РИА Новости, глава государства напомнил ему о решении международного суда по ситуации в Косово и заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.
«Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что ДНР и ЛНР из-за этого прецедента имеют такое же право объявить о суверенитете, не обращаясь к центральным властям.
Напомним, что 21 февраля Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент подписал указы о признании республик, а также поручил обеспечить поддержание мира Вооруженными силами РФ.