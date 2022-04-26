Захарова прокомментировала заявление Британии об ударах Киева по РФ

"Да потому что другое на уме. Накачать донельзя Украину вооружениями и затем поджечь. Просто не дали им сделать в том масштабе и в том объеме, как это планировалось. Просто перехватили этот план изначальный, который был. Если бы они были за мир, то сделали бы все возможное. А то влияние, которое США имеет на киевский режим, - думаю, говорить уже не стоит. Все это понимают", - добавила она.