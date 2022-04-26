Захарова прокомментировала заявление Британии об ударах Киева по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными и переходящими все мыслимые границы высказывания замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории РФ.
Ранее Хиппи заявил, что британское правительство считает допустимым нанесение Украиной ударов по "законным военным целям" на территории РФ с применением западных вооружений.
"Это чудовищное заявление, которое позволил себе сделать заместитель министра обороны Британии. Точно так же, как они обозначают курс и повестку для всех остальных, к ним подтягиваются и другие страны - члены НАТО, ЕС, можно даже уже говорить Брюсселя, так как всем понятно, что речь идет о едином конгломерате", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Мне кажется, они как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину. И одновременно говорят о том, что они за мир и за то, что нужно заканчивать боевые действия. Не получается. Нелогично. Я бы сказала, противоречиво", - подчеркнула дипломат.
Захарова указала на то, что если бы западные страны были за мир, то им следовало бы стимулировать переговоры, а не поставки вооружений.
"А уж то, что сказал сегодня замруководителя оборонного ведомства Британии, переходит все мыслимые границы логики, политики и так далее, но в то же время обнажает истинный посыл, который им руководствует", - отметила она.
По словам дипломата, от стран Запада не было ни одного заявления, которое призывало бы стимулировать переговорный процесс.
"Да потому что другое на уме. Накачать донельзя Украину вооружениями и затем поджечь. Просто не дали им сделать в том масштабе и в том объеме, как это планировалось. Просто перехватили этот план изначальный, который был. Если бы они были за мир, то сделали бы все возможное. А то влияние, которое США имеет на киевский режим, - думаю, говорить уже не стоит. Все это понимают", - добавила она.
При этом страны Запада готовы идти до конца в своей антироссийской политике, их главная цель - абсолютная вседозволенность для себя в глобальном масштабе, уверена Захарова.
"Настолько далеко, насколько позволят. Если не остановить, дойдут до конца", - сказала она.
По словам официального представителя МИД РФ, конечная цель коллективного Запада подразумевает "мировое господство над всеми, полный контроль в отношении любого государства, любой политической силы, любой персоналии, которая имеет хоть какое-то влияние где-либо".
"Вот это их видение - куда им надо стремиться. Это программа. Их программа-максимум, программа-минимум и, в принципе, цель всего существования - абсолютная вседозволенность. И это они провозгласили в ранг своей глобальной повестки", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, чтобы не допустить такого сценария, России необходимо защищать национальные "государственные красные линии, те барьеры, за которые нельзя переходить".