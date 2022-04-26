Мишустин назначил нового замминистра транспорта России

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новым замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, до назначения Баканов занимал пост директора Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта РФ. На работу в ведомство он пришел в августе 2019 года. А до этого был директором компании «Спутниковая система "Гонец"
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Баканов родился в 1985 году, в 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.