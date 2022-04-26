Путин обратился к призывом к украинским военным

Владимир Путин заявил, что военнослужащие украинской армии обязаны выпустить гражданское население из "Азовстали", если оно там есть.
"Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, прикрываясь гражданским населением", - сказал президент РФ на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Российский лидер также рассказал, что завод "Азовсталь" полностью изолирован, и в соответствии с его приказом штурмовые действия там не осуществляются.
"Это просто преступление удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть", - еще раз подчеркнул Путин.
"Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там, в подземельях "Азовстали"", - добавил президент.