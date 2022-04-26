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13 минут назад

Путин призвал украинских военных выпустить гражданских лиц с "Азовстали"

Российская Газета

Владимир Путин заявил, что военнослужащие украинской армии обязаны выпустить гражданское население из "Азовстали", если оно там есть.

Путин обратился к призывом к украинским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, прикрываясь гражданским населением", - сказал президент РФ на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Российский лидер также рассказал, что завод "Азовсталь" полностью изолирован, и в соответствии с его приказом штурмовые действия там не осуществляются.

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"Это просто преступление удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть", - еще раз подчеркнул Путин.

"Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там, в подземельях "Азовстали"", - добавил президент.

Политика,Армия,Владимир Путин,ООН,Исламское государство,
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