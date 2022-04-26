"Мы знаем, кто готовил провокацию в Буче"

Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче, Москва знает, кто стоит за этой провокацией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — сказал он.
Напомним, что после отхода ВС РФ из города Буча в Киевской области украинская сторона сообщила, что обнаружили в городе десятки убитых мирных жителей.
Киев немедленно обвинил в убийстве гражданских российских военнослужащих. Москва отвергла эти обвинения в категорической форме, заявив, что это является еще одной провокацией со стороны Украины.