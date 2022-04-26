Путин проводит встречу с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин во вторник принимает в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Кадры встречи за овальным столом в представительском кабинете Кремля опубликованы Фотохроникой ТАСС.

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Как сообщалось ранее, Гутерриш планирует обсудить в ходе визита в Россию ситуацию на Украине, в том числе конкретно в Мариуполе и на "Азовстали".

Нынешний контакт главы российского государства с генсеком ООН стал первым после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. В предыдущий раз они общались по видеосвязи в мае прошлого года, когда Гутерриш также находился с визитом в России. В очном формате политики виделись последний раз в январе 2020 года на международной конференции по Ливии в Берлине.

Перед встречей с Путиным Гутерриш провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

До этого, 25 апреля, Гутерриш посетил Анкару, где на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также обсудил ситуацию на Украине. 28 апреля генсека ООН ждут в Киеве.