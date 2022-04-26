Патрушев рассказал об особой роли России в мире

"Наша страна исторически играла особую роль в формировании не только геополитического, но и нравственного климата в мире", - сказал он в интервью "Российской газете" во вторник.

Патрушев отметил, что "все исторические потрясения начинаются с распространения популярных, но потенциально деструктивных идей". Говоря о французской революции, он указал, что "из ее превратно истолкованных лозунгов возникла тирания Наполеона, который пол-Европы утопил в крови, но сломал свои зубы о Россию".