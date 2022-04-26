Патрушев рассказал об особой роли России в мире

Россия исторически играла особую роль в формировании геополитического и нравственного климата в мире, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
"Наша страна исторически играла особую роль в формировании не только геополитического, но и нравственного климата в мире", - сказал он в интервью "Российской газете" во вторник.
Патрушев отметил, что "все исторические потрясения начинаются с распространения популярных, но потенциально деструктивных идей". Говоря о французской революции, он указал, что "из ее превратно истолкованных лозунгов возникла тирания Наполеона, который пол-Европы утопил в крови, но сломал свои зубы о Россию".
"Что сделала наша страна? Расчленила Францию, сожгла Париж? Нет, император Александр I восстановил французскую государственность, а в 1815 году стал инициатором создания Священного союза в Европе. Союз ставил целью уважение территориальной целостности государств, пресечение националистических движений и обеспечил Европе сорок лет мирного существования", - напомнил Патрушев.
Он добавил, что через сто с небольшим лет появилась идеология нацизма.
"Советский Союз сделал все для ее уничтожения, но при этом стал инициатором возрождения самостоятельного германского государства. Сталин на Ялтинской конференции настаивал на этом. СССР первым поддержал и объединение Германии в конце 1980-х годов", - сказал секретарь СБ РФ.