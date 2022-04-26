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37 минут назад

Патрушев: Европу ждет глубокий кризис

Елена Прошина

Европу ждет глубокий экономический и политический кризис. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Патрушев: Европу ждет глубокий кризис
Фото: ТАССТАСС

«Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев», — сказал Патрушев.

Также, по его мнению, масштабная миграция дополняет старые угрозы безопасности, в том числе нелегальное распространение наркотиков и транснациональную преступность, новыми проблемы. Патрушев отметил, что большинство приехавших на Запад украинцев, которых уже почти пять миллионов, а вырастет до десяти, считают, что европейцы должны содержать их и обеспечивать, а если заставляют работать, то начинают бунтовать.

Кроме того секретарь Совбеза спрогнозировал ухудшение криминогенной обстановки в Европе из-за украинских бандитов, распространение торговли сиротами и человеческими органами.

«Сбежавшие с Украины представители криминального сообщества постараются занять выгодные им ниши, поставить под контроль местные преступные группировки, что, несомненно, будет сопровождаться осложнением криминогенной обстановки в Европе», — уверен он.

При этом, по его словам, на «Западе уже столкнулись с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам», а в будущем распространение получит торговля детьми-сиротами с Украины для последующего незаконного усыновления в ЕС.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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