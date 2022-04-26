Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько стран

"США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам. Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - заключил Патрушев.