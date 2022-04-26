Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько стран

Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник в интервью "Российской газете".
По его словам, "в попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ".
"Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому", - продолжил секретарь Совбеза.
Однако, как подчеркнул Патрушев, "история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства".
"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - заключил секретарь СБ.
Кроме того, подчеркнул он, в целом трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира.
"США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам. Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - заключил Патрушев.