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14 минут назад

Лавров заявил о «моменте истины» для ООН

Алиса Селезнёва

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на сегодняшнем этапе развития международных отношений решается вопрос о том, будут ли люди жить на основе Устава ООН или смирятся с диктатом отдельных стран. Об этом пишет ТАСС.

Лавров заявил о «моменте истины» для ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление министр иностранных дел России сделал по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Я считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор», - констатировал Лавров.

Он также напомнил, что попытки создания альтернативных альянсов вне рамок форматов ООН противоречат уставу организации.

«СБ ООН в ходе реформы должен избавиться от главного дефекта - засилья стран Запада», - уверен глава МИД России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против. При этом западные СМИ констатировали провал попытки США изолировать Россию и настроить большую часть мира против нее.

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