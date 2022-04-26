Лавров: Украину не интересуют переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину «особо не интересуют» переговоры, сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, Россия продолжает выступать за продолжение переговорного процесса, но он вряд ли будет результативным, если западные страны продолжат накачивать Украину оружием.
Министр выразил мнение, что украинскую сторону, «судя по всему, переговоры особо не интересуют».
«Как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, согласились. Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Ранее Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что Украина «имитирует» переговоры с Россией. По его словам, стороны сделали огромный шаг назад в переговорном процессе после того, как Киев «по совету США и Британии» отступился от своих стамбульских предложений. Глава МИД РФ отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование зависят от тех, кто осуществляет «внешнее управление» администрацией Киева.