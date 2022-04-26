Лавров: Украину не интересуют переговоры

«Как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, согласились. Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.