В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
42 минуты назад

Лавров: право вето в СБ ООН никуда не денется

ТАСС

Право вето в Совете Безопасности ООН никуда не денется, это одна из несущих опор всемирной организации, без которой та пойдет вразнос. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Лавров: право вето в СБ ООН никуда не денется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается резолюции [о праве вето постоянных членов Совета Безопасности], которая внесена в Генеральную Ассамблею [ООН], она - и это четко оговорено - не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить, право вето - это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал он.

Лавров заявил, что Россия сможет убедительно объяснить свое решение применить право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН.

"Да, я считаю, что это в принципе здоровый процесс. Если страна применяет вето, значит, ей есть, как объяснить свое голосование, и в тех случаях, когда речь пойдет о РФ, наверное, такие случаи будут, мы сможем объяснить убедительно те или иные свои позиции, которые мы занимаем в Совете Безопасности", - сказал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители