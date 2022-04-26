Лавров: право вето в СБ ООН никуда не денется

Право вето в Совете Безопасности ООН никуда не денется, это одна из несущих опор всемирной организации, без которой та пойдет вразнос. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"Что касается резолюции [о праве вето постоянных членов Совета Безопасности], которая внесена в Генеральную Ассамблею [ООН], она - и это четко оговорено - не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить, право вето - это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал он.
Лавров заявил, что Россия сможет убедительно объяснить свое решение применить право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН.
"Да, я считаю, что это в принципе здоровый процесс. Если страна применяет вето, значит, ей есть, как объяснить свое голосование, и в тех случаях, когда речь пойдет о РФ, наверное, такие случаи будут, мы сможем объяснить убедительно те или иные свои позиции, которые мы занимаем в Совете Безопасности", - сказал Лавров.