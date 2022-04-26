Лавров: право вето в СБ ООН никуда не денется

"Что касается резолюции [о праве вето постоянных членов Совета Безопасности], которая внесена в Генеральную Ассамблею [ООН], она - и это четко оговорено - не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить, право вето - это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал он.