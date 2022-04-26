Песков ответил на вопрос о безопасности Путина

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на высоком уровне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, была ли усилена охрана Владимира Путина после начала спецоперации на Украине и влияет ли это на его рабочий график.