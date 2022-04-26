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1 час назад

Песков ответил на вопрос о безопасности Путина

Елена Прошина

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на высоком уровне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, была ли усилена охрана Владимира Путина после начала спецоперации на Украине и влияет ли это на его рабочий график.

Песков ответил на вопрос о безопасности Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», - ответил Песков, его слова приводит РИА Новости.

Накануне ФСБ России отчиталась о задержании диверсионной группы, планировавшей убийство телеведущего Владимира Соловьева.

В пресс-службе СК РФ позже рассказали, что задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), которые планировали подорвать автомобиль Соловьева.

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На допросе один из задержанных заявил, что также обсуждались убийства других российских телеведущих: Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян.

Политика,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,Тигран Кеосаян,Евгений Попов,Дмитрий Киселев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,National Socialism White Power,Следственный комитет,ФСБ,
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