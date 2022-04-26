Песков ответил на вопрос о безопасности Путина

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на высоком уровне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, была ли усилена охрана Владимира Путина после начала спецоперации на Украине и влияет ли это на его рабочий график.
«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», - ответил Песков, его слова приводит РИА Новости.
Накануне ФСБ России отчиталась о задержании диверсионной группы, планировавшей убийство телеведущего Владимира Соловьева.
В пресс-службе СК РФ позже рассказали, что задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), которые планировали подорвать автомобиль Соловьева.
На допросе один из задержанных заявил, что также обсуждались убийства других российских телеведущих: Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян.