Россия выдворит трех шведских дипломатов

«Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить заинтересованность Швеции в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге», - так Линде ответила на вопрос о том, почему страна высылает лишь троих.