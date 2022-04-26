В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
47 минут назад

Россия выдворит трех шведских дипломатов

Вероника Полынина

Россия объявила троих сотрудников посольства Швеции персонами нон-грата, передает ТАСС.

Россия выдворит трех шведских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД России сообщили, что вызвали посла Швеции в Москве, чтобы вручить ему ноту о выдворении дипломатов, а также заявить протест в связи с высылкой из страны троих российских дипломатов и оказанием Стокгольмом военной поддержки Киеву.

5 апреля глава МИД Швеции Анн Линде заявила о высылке из страны троих российских дипломатов в связи с осуществлением ими «незаконной разведывательной деятельности».

«Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить заинтересованность Швеции в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге», - так Линде ответила на вопрос о том, почему страна высылает лишь троих.

Политика,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители