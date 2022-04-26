Россия выдворит трех шведских дипломатов

В МИД России сообщили, что вызвали посла Швеции в Москве, чтобы вручить ему ноту о выдворении дипломатов, а также заявить протест в связи с высылкой из страны троих российских дипломатов и оказанием Стокгольмом военной поддержки Киеву.
5 апреля глава МИД Швеции Анн Линде заявила о высылке из страны троих российских дипломатов в связи с осуществлением ими «незаконной разведывательной деятельности».
«Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить заинтересованность Швеции в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге», - так Линде ответила на вопрос о том, почему страна высылает лишь троих.