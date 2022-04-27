Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии

МИД России признал трех сотрудников посольства Норвегии в Москве персона нон грата, они должны покинуть территорию РФ в ближайшее время. Об этом говорится на сайте ведомства.

Об этом сообщили лично норвежскому послу Руне Ресаланду. Кроме того, ему выразили протест в связи с высылкой из Норвегии российских дипломатов, а также в связи с оказанием «военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».