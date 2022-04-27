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27 минут назад

Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии

Lenta.ruиещё 7

МИД России признал трех сотрудников посольства Норвегии в Москве персона нон грата, они должны покинуть территорию РФ в ближайшее время. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили лично норвежскому послу Руне Ресаланду. Кроме того, ему выразили протест в связи с высылкой из Норвегии российских дипломатов, а также в связи с оказанием «военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В МИД России считают, что «недружественная линия» властей Норвегии наносит ущерб отношениям двух стран.

Политика,Протесты в России,МИД России,
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